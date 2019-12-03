Некоторые дороги засыпало снегом. Фото: ГСЧС

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Погода в Украине 3 декабря значительно ухудшилась. Сегодня большинство областей засыпало снегом.

Циклон, который двигаясь в северо-центральном направлении вызвал осложнения погодных условий, выпадение мокрого снега и гололед. По состоянию на 8.00 в западных областях был зафиксирован снежный покров высотой 3−4 см, а в Ивано-Франковской области — 8 см снега. В северных областях насыпало 5 см снега, а в центральных и восточных — 3−4 см снега. В Полтавской области и в горных районах западных областей выпало 10 см снега. Из-за плюсовой температуры снега нет только в южных регионах. Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора» в Facebook.

Сейчас дороги государственного значения от снега расчищают 1 тыс. 660 единиц техники, задействовано 2 тыс. 280 дорожников. По состоянию на 13.00 состояние этих дорог является удовлетворительным.

В «Укравтодоре» отметили, что случались единичные случаи остановок грузовых автомобилей на подъемах из-за изношенности протекторов в Полтавский, Днепропетровской и Запорожской областях. На спасение этих водителей прибывали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Покрытие на автодорогах дорогах государственного значения, где наблюдались осадки — местами заснеженное и мокрое. В Винницкой и Николаевской области встречается гололедиц, — отметили в дорожной службе.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что усиленно работают на дорогах Украины с вечера вчерашнего дня. В Кировоградской области они вытащили из снежного плена почти 50 застрявших авто, на Полтавщине — 12 машин, на Ровенщине — отбуксировали шесть грузовиков.

Напомним, вчера вечером западную часть страны засыпало снегом. Сильные снегопады ограничили видимость на дорогах до 70 м. На некоторых трассам движение автомобилей было затруднено.