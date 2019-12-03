Десантники. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n130303-zelenskiy-prisvoil-desantnomu-batalonu-imya-pogibshego-polkovnika-senuka.html

Ракурс

Герой Украины полковник Тарас Сенюк погиб на Донбассе в 2014 году. С сегодняшнего дня его имя будет носить 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон, входящий в состав 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ № 873/2019 подписал президент Украины глава государства Владимир Зеленский, его текст уже появился на сайте Офиса президента.

Теперь военное подразделение будет называться 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сенюк погиб в ходе боевых действий на Донбассе 4 июня 2014 года. Военная колонна, двигавшаяся из Изюма в сторону Краматорска, была обстреляна боевиками. Атака террористов была отбита, но ВСУ понесли потери. Среди десятка погибших был и 34-летний командир первого батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, подполковник Сенюк.

Как сообщал «Ракурс», в октябре 2019 года на Донбассе девять украинских военных отдали свои жизни за Украину.