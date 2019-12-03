Комітет виборців України проаналізував роботу чинної і попередньої влади, фото: facebook

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Ракурс

Комітет виборців України (КВУ) дослідив діяльність представників попередньої та чинної влади в перші місяці їх роботи.

Проведено порівняння Кабінету міністрів України, Верховної Ради України та Президента. На сайті організації опубліковані відповідні дані.

Згідно з цими даними, за перші 6 місяців президент України Володимир Зеленський здійснив 8 закордонних візитів (до Німеччини, Бельгії, Туреччини, Канади, Польщі, Латвії, США та Японії). П’ятий президент Петро Порошенко у 2014 році за аналогічний період здійснив 9 візитів (Бельгія (двічі), Білорусь, Велика Британія, Канада, США, Словаччина, Італія, Молдова).

Частіше за Порошенка скликали РНБО: 8 засідань проти 4 при Зеленському.

Проаналізовано і успішність законодавчих пропозицій обох президентів. У Порошенка законами стали 70% його законопроектів, у Зеленського — 24%. Кількісні показники зареєстрованих законопроектів у діючого глави держави виявились вдвічі більшими (45 проти 20). Зеленський зареєстрував 45 проектів законів, із яких було прийнято 11 або 24%. Основну увагу Президент приділив питанням правової політики та правосуддя (42% поданих законопроектів).

Порошенко за перші півроку роботи зареєстрував 20 законопроектів. З них парламентарі прийняли 14 або 70%. Основна тематика — зовнішня політика і сфера безпеки та оборони (70% поданих документів).

Показник успішності уряду Олексія Гончарука у сфері законодавчих пропозицій виявився менш вдалим. Дані порівняли з діяльністю Кабміну Арсенія Яценюка. Показник — 14%, проти 26%.

Верховна Рада IX скликання за перші пів року прийняла 72 закони, подано 1193 законопроекти, а ВР VIII скликання — прийнято 60 законів, подано 1831 законопроект.