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Вячеслав Володин, фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы РФ заявил о предложении Венгрии вместе «отстаивать права нацменьшинств» в Украине

3 дек 2019, 16:10
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось в российский парламент с предложением объединить усилия для того, чтобы отстоять права нацменьшинств в Украине.

Об этом Володин заявил во время пленарного заседания нижней палаты российского парламента, сообщает агентство ТАСС.

По его словам, эта инициатива прежде всего касается языкового вопроса и права нацменьшинств на изучение языков.

После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины, — считает Володин.

Напомним, недавно Володин пригрозил «выходом из состава» Украины нескольких областей при сохранении «национализма и притеснений малых народов». В ответ спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что такие надежды Володина являются «лишь мечтами».


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