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Вячеслав Володин, фото: kremlin.ru
Спикер Госдумы РФ заявил о предложении Венгрии вместе «отстаивать права нацменьшинств» в Украинеhttps://racurs.ua/n130305-spiker-gosdumy-rf-zayavil-o-predlojenii-parlamenta-vengrii-vmeste-otstaivat-prava-menshinstv.htmlРакурс
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось в российский парламент с предложением объединить усилия для того, чтобы отстоять права нацменьшинств в Украине.
Об этом Володин заявил во время пленарного заседания нижней палаты российского парламента, сообщает агентство ТАСС.
По его словам, эта инициатива прежде всего касается языкового вопроса и права нацменьшинств на изучение языков.
После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины, — считает Володин.
Напомним, недавно Володин пригрозил «выходом из состава» Украины нескольких областей при сохранении «национализма и притеснений малых народов». В ответ спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что такие надежды Володина являются «лишь мечтами».
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