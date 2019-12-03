ДТП в Буче: в результате столкновения Porsche с маршруткой погибли два человека, фото: "Погляд"

https://racurs.ua/n130306-dtp-v-buche-v-rezultate-stolknoveniya-porsche-s-marshrutkoy-pogibli-dva-cheloveka-video.html

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ДТП в Буче зафиксировано 3 декабря.

Произошло столкновение автомобиля Porsche и маршрутного такси. Об этом сообщает «Киев оперативный».

В результате аварии погибли два человека, еще троих — госпитализировали. Один из них — пешеход, на которого перевернулась маршрутка.

По предварительно информации, водитель иномарки не предоставил преимущество транспортному средству и въехал в авто. В результате от удара маршрутка перевернулась. Водитель допустил столкновение выезжая со второстепенной дороги.

Сотрудники работают на месте страшного ДТП. После проведения необходимых следственных мероприятий будет принято решение об открытии уголовного производства.

Напомним, в ноябре опубликовали видео момента ДТП в Киеве, во время которой Porsche едва не задавил коммунальщиков. Автомобиль протаранил 14 м дорожного ограждения, а также снес 20 м направляющей пешеходного ограждения.