ДТП в Киевской области: авто сбило двух детей и протаранил опору, фото — "Львівська хвиля"

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Ракурс

В дорожно-транспортном происшествии в Киевской области автомобиль сбил двух детей и протаранил опору.

ДТП произошло утром 9 декабря в Бориспольском районе, возле села Старое. Как сообщили в Нацпоцлиции, водитель Daewoo (Дэу) сбил мальчика и девочку, которые переходили дорогу. После этого он начал маневрировать, но машину занесло на обочину и произошло столкновение с бетонной опорой.

Детей, 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика, с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.

Травмировалась и женщина-пассажир легковушки. Именно на место, в котором она сидела в машине, упал бетонный столб. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, на месте аварии работают медики.

«Ракурс» сообщал раньше о жуткой аварии в Буче, которая произошла 3 декабря. В результате столкновения Porsche с маршруткой погибли два человека.