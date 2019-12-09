Пожар в Одессе: число погибших увеличилось до 12 человек. Фото: korrespondent.net

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Ракурс

Пожар в Одессе унес жизни уже 12 человек. Это подтвердили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Поиск еще двух пропавших без вести продолжается.

По состоянию на 9 декабря, число пострадавших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, достигает 30 человек, сообщает пресс-центр ГСЧС.

В ведомстве рассказали, что 4 декабря в 12.20 одна потерпевшая скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело одного человека обнаружили при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15.30 нашли тела еще двух погибших. 7 декабря в 00.40 и 16.30 во время разбора завалов были обнаружены тела трех человек. В тот же день в 18.35 в больнице от полученных травм скончался спасатель. 8 декабря в 8.30 при проведении поисковых работ нашли тела двух человек. 9 декабря в 00.35 и 05.15 во время разбора завалов обнаружили тела еще двух погибших.

По заявлению замминистра внутренних дел Антона Геращенко, трагедия в Одессе связана с тем, что в стране до сих пор нет достаточного уровня ответственности руководителей за противопожарную безопасность. В связи с этим МВД инициирует подачу в Кабинет министров пакета законопроектов, направленных на ужесточение наказания за преступную халатность

Напомним, что вчера премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей руководство областного управления ГСЧС на время расследования пожара в колледже в Одессе.