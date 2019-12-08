Пожар в колледже в Одессе. Фото: Думская

https://racurs.ua/n130537-goncharuk-poruchil-otstranit-rukovoditelya-goschs-odesskoy-oblasti-posle-pojara-v-kolledje.html

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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, поручил председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в колледже в Одессе руководство службы области.

Гончарук настаивает на отстранении руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка. Кроме того, рекомендовал Федорчуку уволиться по собственному желанию. Губернатору Одесской области премьер поручил отстранить руководителя Департамента образования Александра Левчака и принять по нему кадровые решения. Об этом глава Кабмина сообщил 8 ноября на своей странице в Facebook.

Господину Федорчаку рекомендовал написать заявление по собственному желанию. Ситуация, когда четыре последние громкие пожары с жертвами произошли в одной области — недопустима, — говорится в сообщении.

Также по поручению Гончарука в ближайшее время Минобразования должно провести инвентаризацию всех учебных заведений и навести «реальный порядок в учебных заведениях».

Премьер-министр добавил, что взял ход расследования пожара в одесском колледже под личный контроль.

Напомним, Гончарук уверял, что до 10 января 2020 года правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех учреждений образования, здравоохранения и транспортной инфраструктуры. Премьер отметил, что последняя проверка в сгоревшем колледже проводилась пять лет назад и это «абсолютно недопустимо».

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стали 10 человек. Еще восемь считаются пропавшими без вести.