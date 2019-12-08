Пожежа у коледжі в Одесі. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n130537-goncharuk-doruchyv-vidstoronyty-kerivnyka-derjns-odeskoyi-oblasti-pislya-pojeji-v-koledji.html

Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, доручив голові Державної служби з надзвичайних ситуацій України відсторонити від виконання обов’язків на час розслідування пожежі у коледжі в Одесі керівництво служби області.

Гончарук наполягає на відстороненні керівника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака та його заступника із профілактики Михайла Вовка. Крім того, рекомендував Федорчуку звільнитися за власним бажанням. Губернатору Одещини прем'єр доручив відсторонити керівника Департаменту освіти Олександра Левчака та прийняти щодо нього кадрові рішення. Про це очільник Кабміну повідомив 8 листопада на власній сторінці у Facebook.

Пану Федорчаку рекомендував написати заяву за власним бажанням. Ситуація, коли чотири останні гучні пожежі з жертвами відбулись в одній області — неприпустима, — йдеться у повідомленні.

Також за дорученням Гончарука найближчим часом Міносвіти повинно провести інвентаризацію всіх навчальних закладів та навести «реальний порядок в закладах освіти».

Прем'єр-міністр додав, що взяв хід розслідування пожежі в одеському коледжі під особистий контроль.

Нагадаємо, Гончарук запевняв, що до 10 січня 2020 року уряд проведе повну перевірку стану протипожежної та техногенної безпеки всіх закладів освіти, охорони здоров’я та транспортної інфраструктури. Прем'єр відзначив, що остання перевірка у згорілому коледжі проводилася п’ять років тому і це «абсолютно неприпустимо».

Раніше повідомлялося, що жертвами пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стали 10 осіб. Ще восьмеро вважаються зниклими безвісти.