На Банковій тривають мітинги. Фото: 4studio.com.ua

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У центрі Києва 8 грудня тривають політичні акції, присвячені майбутньому нормандському саміту в Парижі та участі у ньому президента Володимира Зеленського.

На Майдані Незалежності сьогодні вже відбулася акція «Червоні лінії для Зеленського», подібні акції пройшли в низці українських міст. Після цього активісти прийшли під Офіс президента й розпочали акцію «Варта на Банковій». Про це повідомляє спільнота «Рух опору капітуляції» в Facebook.

Не обійшлося без конфлікту. Мітингувальники спробували встановити біля ОПУ сцену, але цьому чинила опір Нацгвардія. Правоохоронці відібрали конструкції у активістів, наразі оратори виступають без сцени.

Учасники мітингу заявляють, що їхній захід затягнеться доти, доки не стануть відомі підсумки нормандської зустрічі в Парижі. Будівлю Офісу президента охороняють поліцейські та бійці Національної гвардії.

Нагадаємо, 8 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція «Червоні лінії для Зеленського». Захід влаштували напередодні першої за декілька років зустрічі у «нормандському форматі». Ініціаторами зібрання виступили партії «Європейська Солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Згодом до них приєдналися ВО «Свобода» та «Демократична сокира».