На Майдані Незалежності проходить акція «Червоні Лінії для Зеленського», фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130527-na-maydani-nezalejnosti-prohodyt-akciya-chervoni-liniyi-dlya-zelenskogo-foto.html

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Акція «Червоні Лінії для Зеленського» розпочалась на Майдані Незалежності у Києві.

Захід влаштували напередодні першої за декілька років зустрічі у «нормандському форматі». Організатори віче повідомили у Facebook подробиці проведення.

Політичні сили «Європейська Солідарність», «Батьківщина» та «Голос» виступили ініціаторами зібрання. До них приєдналися ВО «Свобода» та «Демократична сокира».

Громадяни збираються на головній площі країни, щоб висловити свою позицію стосовно переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Люди виступили проти поступок Кремлю, а також окреслили «червоні лінії», які не слід переступати. Вони закликали очільника держави не йти на компроміси з Москвою у низці питань. Зокрема, — щодо миру на Донбасі, деокупації Криму та зміни євроатлантичного курсу України. Не підтримуються також компроміси щодо федералізації і припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Наразі на Майдані орієнтовно до тисячі осіб, однак люди ще підходять. Співробітники правоохоронних органів чергують на місці події.

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбудеться в Парижі 9 грудня. «Нормандський саміт» відновили вперше після трирічної перерви.

Раніше Дмитро Разумков, спікер Верховної ради України, запевнив, що всі «червоні лінії» під час «нормандського саміту» буде дотримано. Він закликав політиків загадати про державницьку позицію.