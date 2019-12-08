На Майдане Независимости проходит акция «Красные Линии для Зеленского», фото: Википедия

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Ракурс

Акция «Красные Линии для Зеленского» началась на Майдане Независимости в Киеве.

Мероприятие устроили накануне первой за несколько лет встречи в «нормандском формате». Организаторы вече сообщили в Facebook подробности проведения.

Политические силы «Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос» выступили инициаторами собрания. К ним присоединились ВО «Свобода» и «Демократическая сокира».

Граждане собираются на главной площади страны, чтобы выразить свою позицию относительно переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Люди выступили против уступок Кремлю, а также обозначили «красные линии», которые не следует переступать. Они призвали главу государства не идти на компромиссы с Москвой в ряде вопросов. В частности, — о мире на Донбассе, деоккупации Крыма и изменении евроатлантического курса Украины. Не поддерживаются также компромиссы по федерализации и прекращение международных судебных процессов против России.

Сейчас на Майдане ориентировочно до тысячи человек, однако люди еще подходят. Сотрудники правоохранительных органов дежурят на месте события.

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России состоится в Париже 9 декабря. «Нормандский саммит» возобновили впервые после трехлетнего перерыва.

Ранее Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады Украины, заверил, что все «красные линии» во время «нормандского саммита» будут соблюдены. Он призвал политиков вспомнить о государственной позиции.