США обвинили военных РФ в уничтожении беспилотника в Ливии, фото: U.S. Air Force

https://racurs.ua/n130526-ssha-obvinili-voennyh-rf-v-unichtojenii-bespilotnika-v-livii.html

Ракурс

Беспилотник США в Ливии сбили российские военные.

С таким заявлением выступил глава Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM) Стивен Таунсенд. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, операторы комплекса ПВО не знали, что аппарат принадлежит американским ВВС. Это обстоятельство теперь раскрыто. Об источнике этой информации глава командования говорить не стал.

Кто именно управлял системой ПВО, Таунсенд не знает. Генерал армии США предположил, что это могли быть «российские наемники» или силы командующего ЛНА Халифа Хафтара. Случившееся якобы подчеркивает растущую роль России в Ливии. Американская сторона требует вернуть обломки беспилотника.

Дрон был сбит 21 ноября в небе над Ливией. Детали атаки на американский беспилотник военные США не знали.

Ранее в Ливии с помощью беспилотника сбили украинский самолет Ил-76. Экипаж воздушного судна эвакуировали в безопасное место.