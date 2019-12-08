США звинуватили військових РФ в знищенні безпілотника в Лівії, фото: U.S. Air Force

https://racurs.ua/ua/n130526-ssha-zvynuvatyly-viyskovyh-rf-v-znyschenni-bezpilotnyka-v-liviyi.html

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Безпілотник США в Лівії збили російські військові.

З такою заявою виступив глава Африканського командування Збройних сил США (AFRICOM) Стівен Таунсенд. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, оператори комплексу ППО не знали, що апарат належить американським ВПС. Цю обставину тепер розкрито. Про джерело цієї інформації голова командування говорити не став.

Хто саме керував системою ППО, Таунсенд не знає. Генерал армії США припустив, що це могли бути «російські найманці» або сили командувача ЛНА Халіфа Хафтара. Те, що сталося нібито підкреслює зростаючу роль Росії в Лівії. Американська сторона вимагає повернути уламки безпілотника.

Дрон був збитий 21 листопада в небі над Лівією. Деталі атаки на американський безпілотник військові США не знали.

Раніше в Лівії за допомогою безпілотника збили український літак Іл-76. Екіпаж повітряного судна евакуювали в безпечне місце.