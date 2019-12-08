«Нормандський формат»: Разумков запевнив про дотримання «червоних ліній», фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n130525-normandskyy-format-razumkov-zapevnyv-pro-dotrymannya-chervonyh-liniy.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної ради України, запевнив, що всі «червоні лінії» під час «нормандського саміту» буде дотримано.

Він зазначив, що 9 грудня в Україні не повинно бути ніякої політики і боротьби. Про це політик повідомив у Facebook.

Разумков вважає дуже важливими переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії. Від їх результату, на його думку, залежить майбутнє нашої держави.

Червоні лінії будуть дотримані, — написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Політик додав, що українські території будуть повернуті. Разумков закликав усі політичні сили до діалогу, а також загадати про державницьку позицію.

Спікер українського парламенту вірить у результативність дій президента Володимира Зеленського. Він впевнений у перемозі українського народу.

В Парижі 9 грудня зустрінуться лідери України, Франції, Німеччини та Росії. Захід організовано на рівні глав держав вперше після трирічної перерви.

Раніше глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Гайко Маас заявив, що Російська Федерація має йти назустріч Україні. На його думку, «нормандський формат» може стати вирішальним для досягнення «далекосяжних домовленостей».