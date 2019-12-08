«Нормандський формат»: МЗС Німеччини вимагає від РФ йти назустріч Україні, фото: Munich Security Conference

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«Нормандський формат» може стати вирішальним для досягнення «далекосяжних домовленостей».

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Гайко Маас вимагає від Російської Федерації йти назустріч Україні. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Bild.

За словами німецького чиновника, президент України Володимир Зеленський демонструє бажання зробити у стосунках з Москвою перші кроки. Він виявив сміливість здійснити спробу мирного урегулювання, врахував, на думку дипломата, «усі внутрішньополітичні ризики та побічні ефекти».

Маас вважає, що Росія має тепер показати, що подальші домовленості можливі. Для цього потрібно докласти максимум дипломатичних зусиль. За словами чиновника, Німеччина і Франція повинні вплинути на Росію.

Щоб майже щоденному проливанню крові на європейській землі нарешті було покладено край, — додав Маас.

Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та РФ у «нормандському форматі» заплановано на 9 грудня в Парижі. Президент України Володимир Зеленський порушуватиме питання про конкретні терміни припинення війни на Донбасі.