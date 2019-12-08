Війна Росії проти України: 7 грудня загинув військовий, ще троє — травмовані, фото: Міноборони РФ

https://racurs.ua/ua/n130518-viyna-rosiyi-proty-ukrayiny-7-grudnya-zagynuv-viyskovyy-sche-troie-travmovani.html

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Війна Росії проти України знову стала причиною загибелі українського військовослужбовця.

Російські окупаційні підрозділи вбили 7 грудня військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Зафіксовано 10 обстрілів позицій Операції Об'єднаних сил (ООС). Внаслідок обстрілів смертельні поранення отримав один військовий, ще троє — травмовані.

Бойовиками застосовувались міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та інша стрілецька зброя. Незаконні терористичні угрупування діяли поблизу Новоселівки Другої, Широкиного та Павлополя. Також під обстріл потрапили позиції біля Майорська, Залізного, Луганського та у районі Золотого.

Нагадаємо, 6 грудня збройні формування Росії 14 разів порушили «тишу». Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали пошкодження. Втрат з боку Збройних сил України не було.