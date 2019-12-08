Война России против Украины: 7 декабря погиб военный, еще трое - травмированы, фото: Минобороны РФ

https://racurs.ua/n130518-voyna-rossii-protiv-ukrainy-7-dekabrya-pogib-voennyy-esche-troe-travmirovany.html

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Война России против Украины снова стала причиной гибели украинского военнослужащего.

Российские оккупационные войска убили 7 декабря военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Зафиксировано 10 обстрелов позиций Операции Объединенных сил (ООС). В результате обстрелов смертельные ранения получил один военный, еще трое — травмированы.

Боевиками применялись минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и другое стрелковое оружие. Незаконные террористические группировки действовали вблизи населенных пунктов Новоселовка Вторая, Широкино и Павлополь. Также под обстрел попали позиции у Майорска, Железного, Луганского и в районе Золотого.

Напомним, 6 декабря вооруженные формирования России 14 раз нарушили «тишину». В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили повреждения. Потерь со стороны Вооруженных сил Украины не было.