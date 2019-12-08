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Ракурс
Украина и МВФ договорились о новом трехлетнем соглашении сотрудничества, фото: pixabay

Украина и МВФ договорились о новом трехлетнем соглашении сотрудничества

8 дек 2019, 08:23
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Украина и Международный валютный фонд (МВФ) подписали новое соглашение на три года.

Договором предусмотрен транш 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) в рамках механизма расширенного кредитования МВФ. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Кристалиной Георгиевой, директором-распорядителем МВФ. Украинская сторона считает, что заключение договора ускорит экономический рост, повлияет на уровень коррупции, а также повысит благосостояние граждан. В финансовые организации подтвердили договоренности.

Исполнительный совет Фонда должен еще одобрить план действий. Эффективность его будет зависеть от выполнения определенного «предварительного плана действий».

Специальные права заимствования (Special Drawing Rights, SDR) — это международный резервный актив. Он создан в 1969 году. SDR выполняет расчетную денежную функцию единицы МВФ и других финансовых организаций. Ее стоимость пересчитывается каждый день. По состоянию на 7 декабря 2019 1 SDR равен примерно 1,38 долл.

Напомним, в ноябре министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Киев должен прекратить сотрудничество с МВФ в 2023 году. По мнению министра, эти деньги должны быть последними, которые получит страна от финансовой организации.

Источник: Ракурс


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