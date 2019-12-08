Україна та МВФ домовились про нову трирічну угоду співпраці, фото: pixabay

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Ракурс

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) підписали нову угоду на три роки.

ЇЇ вартість — 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) в межах механізму розширеного кредитування МВФ. Про це повідомляє Офіс президента України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Крісталіною Георгієвою, директором-розпорядником МВФ. Українська сторона вважає, що укладення договору пришвидшить економічне зростання, вплине на рівень корупції, а також підвищить добробут громадян. В фінансові організації підтвердили домовленості.

Виконавча рада Фонду має ще схвалити план дій. Ефективність його впровадження залежатиме від виконання певного «попереднього плану дій».

Спеціальні права запозичення (Special Drawing Rights, SDR) — це міжнародний резервний актив. Він створений у 1969 році. SDR виконує розрахункову грошову функцію одиниці МВФ та деяких інших фінансових організацій. Її вартість перераховується щодня. Станом на 7 грудня 2019 року 1 SDR дорівнював приблизно 1,38 дол.

Нагадаємо, у листопаді міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Київ має припинити співпрацю з МВФ у 2023 році. На думку міністра, ці гроші мають бути останніми, які отримає країна від фінансової організації.