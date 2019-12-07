Скандал з Apple: за український Крим заступилися 50 депутатів Європарламенту. фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n130516-za-ukrayinskyy-krym-na-kartah-apple-zastupylysya-50-deputativ-ievroparlamentu-dokument.html

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Декілька десятків депутатів Європейського парламенту надіслали американській компанії Apple листа, у якому вимагають змінити відображення окупованих Криму та Севастополю. Нещодавно їх почали показувати «російськими» у програмних продуктах цієї компанії.

У листі, який оприлюднив у Twitter представник України при ЄС Микола Точицький, євродепутати закликали Apple виправити позначення півострова у відповідності до міжнародного права, а саме — позначати українським. Лист підписали 50 євродепутатів із практично усіх країн-членів ЄС.

Багато кримських політичних ув’язнених і надалі утримуються в Росії за сфальшованими справами. Тривожне рішення Apple піддатися російскому геополітичному тиску замість того, щоб визнати ці людські страждання, мусить бути змінене, — йдеться в листі.

Нагадаємо, що у листопаді Apple почала вважати Крим і Севастополь російською територією в своєму додатку «Погода». Такими є ці території під час користуванням додатком на території РФ, а от в материковій частині України і в анексованих Севастополі, Сімферополі чи Керчі Крим відображається нейтрально — ані частиною України, ані Росії.

Мінфін США пообіцяв перевірити, чи такі дії Apple підпадають під санкції. В самій компанії-виробнику гаджетів та програмного забезпечення відповіли, що в майбутньому «подумають глибше щодо ситуації».