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Ракурс
Скандал с Apple: за украинский Крым вступились 50 депутатов Европарламента, фото — "Радио Свобода"

За украинский Крым на картах Apple вступились 50 депутатов Европарламента (ДОКУМЕНТ)

7 дек 2019, 22:01
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Несколько десятков депутатов Европейского парламента направили американской компании Apple письмо, в котором требуют изменить отображение оккупированных Крыма и Севастополя. Недавно их начали показывать «российскими» в программных продуктах этой компании.

В письме, которое обнародовал в Twitter представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, евродепутаты призвали Apple исправить обозначение полуострова в соответствии с международным правом, а именно — обозначать украинским. Письмо подписали 50 евродепутатов из практически всех стран-членов ЕС.

Многие крымские политические заключенные и в дальнейшем содержатся в России по сфальсифицированным делам. Тревожное решение Apple подвергнуться российскому геополитическому давлению вместо того, чтобы признать эти человеческие страдания, должно измениться, — говорится в письме.

Скандал с Apple: за украинский Крым вступились 50 депутатов Европарламента. фото — Твиттер Н.Точицкого

Напомним, что в ноябре Apple начала считать Крым и Севастополь российской территорией в своем приложении «Погода». Таковыми эти территории фиксируются во время использования приложения на территории РФ, а вот в материковой части Украины и в аннексированных Севастополе, Симферополе или Керчи Крым отображается нейтрально — ни частью Украины, ни России.

Минфин США пообещал проверить, подпадают ли такие действия Apple под санкции. В самой компании-производителе гаджетов и программного обеспечения отвечали, что в будущем «подумают глубже относительно ситуации».

Источник: Ракурс


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