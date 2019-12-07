Нормандский саммит: Киев рассчитывает на уточнение минских соглашений с помощью Европы, фото — ТСН

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Ракурс

Украина рассчитывает на уточнение минских соглашений с помощью европейских союзников. Об определенной устарелости договоренностей, которые заключили более пяти лет назад, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Главный переговорщик Владимира Зеленского с Россией считает, соглашения требуют уточнений и при этом Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку Запада, сообщает Welt. Накануне «нормандского» саммита Ермак дал интервью этому немецкому изданию.

Сильная сторона нашей переговорной позиции заключается в том, чтобы продемонстрировать миру нашими действиями, что мы действительно хотим мира, — сообщил Ермак.

Цель Киева во время «нормандского» саммита — восстановить суверенитет и целостность украинской территории. Ермак надеется в этом на поддержку Германии и Франции. Он назвал успехом уже сам факт проведения саммита.

От Москвы Киев ожидает такой же готовности выполнять свою часть минских соглашений. Ермак в этом смысле вспомнил в разговоре о «действенном режиме тишины» и «освобождении всех украинских пленных».

Он согласился на то, что так называемая «формула Штайнмайера», которая регулирует смену особого статуса ОРДЛО со временного на постоянный, должна стать частью украинского законодательства.

Местные выборы на Донбассе, по его словам, не могут проходить при наличии на территории Украины любых иностранных военных частей.

«Ракурс» сообщал, что сегодня на заседании СНБО, созванном президентом Владимиром Зеленским перед саммитом в «нормандском формате», утвердили один из сценариев реинтеграции Донбасса, который будет реализовываться пока как основной.