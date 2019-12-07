Переговоры РФ и Беларуси: Путин выжимал из Лукашенко согласие на интеграцию 5,5 часов, фото — Белта

https://racurs.ua/n130514-putin-vyjimal-iz-lukashenko-soglasie-na-integraciu-5-5-chasov.html

Ракурс

Переговоры президентов РФ Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко в Сочи завершились, они продолжались 5,5 часов. После переговоров Путин провел Лукашенко на крыльцо резиденции, они обнялись, и белорусский лидер уехал.

Лукашенко поехал из резиденции Путина «Бочаров ручей» без заявлений для прессы, сообщил Твиттер «Коммерсанта».

Открывая встречу, Путин поздравил всех ее участников с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства. После вступительного слова Лукашенко внезапно погас свет.

Путин отреагировал на событие словом «закончилось» (электричество).

Это все Дима Песков (пресс-секретарь Путина — «Ракурс»), я знаю, — пошутил Лукашенко.

Делегации двух стран посмеялись, после чего переговоры продолжились. После первой «общей» части встречи, которая длилась примерно два часа, Путин и Лукашенко продолжили беседу с глазу на глаз. Делегации же, которые возглавляют премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, продолжили общение в формате рабочего обеда.

Следующая встреча Путина и Лукашенко состоится 20 декабря. Как предполагают СМИ, они могут договориться о программе интеграции между двумя странами. В конце 2018 года российский премьер-министр Медведев заявил о готовности России проводить единую политику в области налогов и ценообразования с Беларусью в рамках соглашения о союзном государстве с 1999 года. Это соглашение предусматривает создание общей валюты, судов и таможни.

Напомним, что сегодня в Минске состоялась акция протеста, во время которой порвали фото Путина. Первую за много лет манифестацию в Беларуси поддержали и киевляне.