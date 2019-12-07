Пожар в Одессе: митингующие требовали отставки руководителя ГСЧС, в больнице умер спасатель, фото — "Думская"

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В Одессе сегодня требовали отправить в отставку начальника облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Виктора Федорчука.

Во время акции, которая состоялась неподалеку пожарища ее организатор, студент Сергей Гнездилов заявил, что спасатели, которые занимались тушением пожара, заходили в горящее здание в неполной экипировке, сообщает «Громадське».

Митингующие требовали провести объективное расследование инцидента, а также провести проверку всех мест скопления людей в городе на соблюдение требований противопожарной безопасности. Акция закончилась минутой молчания.

Сегодня вечером стало известно не только о нахождении еще двух тел на месте пожарища, но и о смерти в больнице спасателя Сергея Шатохина. Он находился в коме после падения с высоты во время тушения пожара на Троицкой. Врачи три дня боролись за его жизнь.

Шатохин стал уже восьмой жертвой трагедии. Этот спасатель по лестнице лез на третий этаж, чтобы провести внутри разведку. В этот момент из окна выпрыгнула студентка. Она сбила спасателя с лестницы и они оба упали вниз, проломив крышу пристройки. Шахотин получил значительный ушиб мозга и не вышел из комы.

Всего во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса уже погибло 8 человек, пострадал 31 человек. Спасатели продолжают искать пропавших. Полиция рассматривает две версии причин возгорания: аварийную работу электрооборудования и умышленный поджог.