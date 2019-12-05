На пепелище в Одессе нашли тело женщины, в тяжелом состоянии спасатель, которого сбила с лестницы студентка (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n130436-na-pepelische-v-odesse-nashli-telo-jenschiny-v-tyajelom-sostoyanii-spasatel-kotorogo-sbila.htmlРакурс
В руинах дома, который вчера сгорел в Одессе, сегодня обнаружили тело женщины. Разбор завалов в этом месте остановили, полиция начала следственные действия сфотографировала тело, его расположение внесли на схему.
Личность погибшей пока не установлена, сообщает «Думская». Согласно официальным данным, пропавшими в результате пожара в финансовом колледже считаются 14 человек.
Спасатели сегодня сообщили о семи пострадавших сотрудниках ГСЧС во время тушения пожара в доме на углу Троицкой и Пушкинской. Четырех из них завалило во время обрушения лестницы, а Сергея Шатохина сбила с пожарной лестницы студентка, выпрыгнувшая из окна, спасаясь от огня. Спасатель лез по лестнице, чтобы провести разведку. Вместе со студенткой они упали вниз, проломив крышу пристройки.
Состояние Шатохина тяжелое, у врачей плохие прогнозы, поскольку человек получил ушиб мозга. Спасатели сдали кровь для пострадавших коллег, которые находятся в тяжелом состоянии.
Все внутренние перегородки там из камыша, который потушить невозможно. Скорее всего, это произошло из-за нарушения конструкций или из-за того, что здание просто старое и давно нуждалось в ремонте, — цитирует «Думская» одного из пожарных.
Завалы на месте масштабного пожара в Одессе будут разбирать всю ночь. Пресс-служба горсовета сообщила, что расчистка проводится с двух сторон: в центральной арке и в левом крыле. Спасатели работают посменно, в 22.00 очередная группа заступит на ночь.
На месте пожара работает и группа спасателей из Киева. Власти предполагают, что полностью завалы расчистят до 7 декабря.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал масштабные проверки учреждений и государственных объектов в связи с пожаром в Одессе.