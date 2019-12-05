Пожар в Одессе: стали известны имена 14 пропавших без вести (ФОТО)https://racurs.ua/n130404-pojar-v-odesse-stali-izvestny-imena-lic-kotorye-schitautsya-propavshimi-bez-vesti-foto.htmlРакурс
Без вести пропавшими в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса официально числятся 14 человек.
Среди пропавших — студенты и сотрудники колледжа, а также ученые Института морской биологии НАН Украины. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, 5 декабря передает издание «Думская».
Список пропавших на данный момент:
- Список пропавших на данный момент:
- Маркина Юлия Михайловна 2003 г. р., студентка;
- Чугунник Людмила Михайловна 2001 г. р., студентка.
- Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г. р., студент.
- Пяточкина Екатерина 2003 г. р., студентка.
- Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г. р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
- Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии.
- Тарасова Наталья Васильевна, 1959 г. р, сотрудница бухгалтерии.
- Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.
- Бортюк Анна Леонидовна 1976 г. р., преподаватель.
- Александров Борис Георгиевич, 1958 г. р., директор Института морской биологии.
- Иванович Галина Валентиновна, 1954 г. р., сотрудница ИМБ НАН Украины.
- Беженар Елена Валерьевна 1995 г. р., лаборант.
- Коваль Мария Владимировна.
- Соловей Вера Дмитриевна, 1951 г. р.
Местные СМИ пишут, что четыре пострадавших в пожаре находятся в тяжелом состоянии, а один — в крайне тяжелом. Всего в больницах находятся 26 человек, среди которых 15 несовершеннолетних и семь спасателей.
Полиция области рассматривает две версии возгорания в здании колледжа: неисправная проводка и умышленный поджог. Правоохранители с помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что первое задымление было в кабинете № 9 заведующей колледжа. Чиновник заметила задымление и сообщила о нем, после этого началась эвакуация. Следователи хотят выяснить, почему на момент прибытия пожарных горела площадь в 700 кв. м.
Напомним, 4 декабря в Одессе вспыхнул крупный пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенной на углу улиц Пушкинской и Троицкой. В результате чрезвычайного происшествия погибла студентка, в больницу госпитализировали 21 человека.
По факту трагедии полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.