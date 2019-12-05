Пожар в Одессе. Фото: Думская

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Без вести пропавшими в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса официально числятся 14 человек.

Среди пропавших — студенты и сотрудники колледжа, а также ученые Института морской биологии НАН Украины. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, 5 декабря передает издание «Думская».

Список пропавших на данный момент:

Список пропавших на данный момент: Маркина Юлия Михайловна 2003 г. р., студентка; Чугунник Людмила Михайловна 2001 г. р., студентка. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г. р., студент. Пяточкина Екатерина 2003 г. р., студентка. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г. р., сотрудница бухгалтерии колледжа. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Тарасова Наталья Васильевна, 1959 г. р, сотрудница бухгалтерии. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г. р., преподаватель. Александров Борис Георгиевич, 1958 г. р., директор Института морской биологии. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г. р., сотрудница ИМБ НАН Украины. Беженар Елена Валерьевна 1995 г. р., лаборант. Коваль Мария Владимировна. Соловей Вера Дмитриевна, 1951 г. р.

Местные СМИ пишут, что четыре пострадавших в пожаре находятся в тяжелом состоянии, а один — в крайне тяжелом. Всего в больницах находятся 26 человек, среди которых 15 несовершеннолетних и семь спасателей.

Полиция области рассматривает две версии возгорания в здании колледжа: неисправная проводка и умышленный поджог. Правоохранители с помощью записей с камер видеонаблюдения установили, что первое задымление было в кабинете № 9 заведующей колледжа. Чиновник заметила задымление и сообщила о нем, после этого началась эвакуация. Следователи хотят выяснить, почему на момент прибытия пожарных горела площадь в 700 кв. м.

Напомним, 4 декабря в Одессе вспыхнул крупный пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенной на углу улиц Пушкинской и Троицкой. В результате чрезвычайного происшествия погибла студентка, в больницу госпитализировали 21 человека.

По факту трагедии полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.