Пожежа в Одесі. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n130404-pojeja-v-odesi-staly-vidomi-imena-osib-yaki-vvajautsya-znyklymy-bezvisty-foto.html

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Безвісти зниклими внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу офіційно числяться 14 осіб.

Серед зниклих — студенти та співробітники коледжу, а також вчені Інституту морської біології НАН України. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій, 5 грудня передає видання «Думська».

Список зниклих на даний момент:

Маркіна Юлія Михайлівна 2003 р. н., студентка; Чугунник Людмила Михайлівна 2001 р. н., студентка. Трофимчук Кирило Ігорович 2003 р. н., студент. П’яточкіна Катерина 2003 р. н., студентка. Катишевська Вероніка Дмитрівна 1955 р. н., співробітниця бухгалтерії коледжу. Перчик Ірина Василівна, співробітниця бухгалтерії. Тарасова Наталія Василівна, 1959 р. н., співробітниця бухгалтерії. Третьякова Наталія Олексіївна, завідуюча відділенням коледжу, викладач. Бортюк Ганна Леонідівна 1976 р. н., викладач. Александров Борис Георгійович, 1958 р. н., директор Інституту морської біології. Іванович Галина Валентинівна, 1954 р. н., співробітниця ІМБ НАН України. Беженар Олена Валеріївна 1995 р. н., лаборант. Коваль Марія Володимирівна. Соловей Віра Дмитрівна, 1951 р. н.

Місцеві ЗМІ пишуть, що четверо постраждалих у пожежі знаходяться у важкому стані, а один — у вкрай важкому. Загалом у лікарнях перебувають 26 осіб, серед яких 15 неповнолітніх та семеро рятувальників.

Поліція області розглядає дві версії загоряння у будівлі коледжу: несправна проводка та умисний підпал. Правоохоронці за допомогою записів з камер відеоспостереження установили, що перше задимлення було в кабінеті № 9 завідуючої коледжу. Посадовець помітила задимлення та повідомила про нього, після цього почалася евакуація. Слідчі хочуть з’ясувати, чому на момент прибуття вогнеборців горіла площа в 700 кв. м.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі спалахнула масштабна пожежа в будівлі коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, розташованій на розі вулиць Пушкінської та Троїцької. Внаслідок надзвичайної події загинула студентка, до лікарні госпіталізували 21 особу.

За фактом трагедії поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.