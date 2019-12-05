Риштування травмувало жінку на Хрещатику, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n130403-v-centri-kyieva-budivelne-ryshtuvannya-vpalo-na-perehoju-foto.html

Ракурс

У центрі Києва на Хрещатику будівельне риштування травмувало жінку.

Воно було встановлене для робіт із розмальовування фасаду однієї з будівель, однак зірвалося і впало. Про це повідомляє видання «Київ оперативний».

Зазначається, що в цей час поруч проходили двоє жінок. Одна з них встигла відскочити, проте іншу риштування серйозно травмувало. В результаті постраждалу жінку госпіталізували з травмою голови.

Інші подробиці інциденту наразі не відомі.

Нагадаємо, нещодавно на Центральному вокзалі Києва внаслідок падіння плитки, яка обвалилася зі стіни, травмувався пасажир, який очікував на поїзд. Плиткою йому розбило голову.