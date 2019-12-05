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Риштування травмувало жінку на Хрещатику, фото: «Вікіпедія»

В центрі Києва будівельне риштування впало на перехожу (ФОТО)

5 гру 2019, 12:57
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У центрі Києва на Хрещатику будівельне риштування травмувало жінку.

Воно було встановлене для робіт із розмальовування фасаду однієї з будівель, однак зірвалося і впало. Про це повідомляє видання «Київ оперативний».

Зазначається, що в цей час поруч проходили двоє жінок. Одна з них встигла відскочити, проте іншу риштування серйозно травмувало. В результаті постраждалу жінку госпіталізували з травмою голови.

Інші подробиці інциденту наразі не відомі.

Місце інциденту, фото: «Київ оперативний»

Нагадаємо, нещодавно на Центральному вокзалі Києва внаслідок падіння плитки, яка обвалилася зі стіни, травмувався пасажир, який очікував на поїзд. Плиткою йому розбило голову.


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