Леса травмировали женщину на Крещатике, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n130403-v-centre-kieva-stroitelnye-lesa-upali-na-jenschinu-foto.html

Ракурс

В центре Киева на Крещатике строительные леса травмировали женщину.

Они были установлены для работ по раскрашиванию фасада одного из зданий, однако сорвались и упали. Об этом сообщает издание «Киев оперативный».

Отмечается, что в это время рядом проходили две женщины. Одна из них успела отскочить, но вторую леса серьезно травмировали. В результате пострадавшую женщину госпитализировали с травмой головы.

Другие подробности инцидента в настоящее время не известны.

Напомним, недавно на Центральном вокзале Киева вследствие падения плитки, которая обвалилась со стены,травмировался пассажир, ожидавший поезд. Плиткой ему разбило голову.