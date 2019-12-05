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Леса травмировали женщину на Крещатике, фото: «Википедия»

В центре Киева строительные леса упали на женщину (ФОТО)

5 дек 2019, 12:57
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В центре Киева на Крещатике строительные леса травмировали женщину.

Они были установлены для работ по раскрашиванию фасада одного из зданий, однако сорвались и упали. Об этом сообщает издание «Киев оперативный».

Отмечается, что в это время рядом проходили две женщины. Одна из них успела отскочить, но вторую леса серьезно травмировали. В результате пострадавшую женщину госпитализировали с травмой головы.

Другие подробности инцидента в настоящее время не известны.

Место инцидента, фото: «Киев оперативный»

Напомним, недавно на Центральном вокзале Киева вследствие падения плитки, которая обвалилась со стены,травмировался пассажир, ожидавший поезд. Плиткой ему разбило голову.


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