Ігор Кучерявий. Фото: Крим.Реалії

https://racurs.ua/ua/n130401-sbu-iedynoros-kucheryavyy-ne-zatrymanyy-a-spivpracuie-zi-slidstvom.html

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«Єдинорос» Ігор Кучерявий юридично не був затриманий Службою безпеки України. Наразі він проживає в одному з готелів Херсона.

Цією інформацією поділилося видання «Інтерфакс-Україна», посилаючись на повідомлення СБУ.

У спецслужбі стверджують, що Кучерявий погодився співпрацювати зі слідством. Тим не менш, наразі вирішується питання щодо вручення йому повідомлення про підозру.

Вчора прес-служба СБУ повідомляла, що під час спроби перетину адміністративного кордону з Кримом був затриманий член партії «Єдина Росія», прихильник анексії Криму Ігор Кучерявий. За деякими даними, Кучерявий намагався потрапити на материкову Україну для отримання біометричного закордонного паспорта.

Кучерявий є активним учасником захоплення Криму. В 2014 році він організовував «загони самооборони» Севастополя й навіть отримав медаль Міноборони РФ «За повернення Криму».