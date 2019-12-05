ВРУ ухвалила закон щодо протидії рейдерству. Фото: kiev-company.in.ua

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Верховна Рада України 5 грудня ухвалила в цілому проект закону № 0858 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству».

Документ передбачає захист майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, повинен запобігти протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки. За законопроект проголосували 362 народних депутати. Про це повідомлялося в трансляції судового засідання.

Законопроектом пропонується запровадити низку антирейдерських заходів та встановити дієві запобіжники щодо захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок з метою запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, оскільки протягом останніх років рейдерське захоплення земель та майна сільськогосподарських підприємств набуло загрозливого для економіки країни характеру, — йдеться в пояснювальній записці до закону.

Актори документу наголошують, що зміни до Земельного кодексу та деяких законів унеможливлять неправомірне заволодіння землями, які використовуються сільськогосподарськими підприємствами, у тому числі шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, які ними використовуються.

Також закон не дозволятиме захоплення майна сільськогосподарських підприємств, поглинання аграрних підприємств шляхом незаконного привласнення корпоративних прав. Крім того, проект закону не дозволить накладати необґрунтований арешт на майно та активи підприємств і таким чином не дозволить протиправно зупинити діяльність виробництв сектору АПК.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада України відповідно до порядку денного другої сесії ІХ скликання планує розглянути 19 питань.