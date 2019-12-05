ВРУ приняла закон о противодействии рейдерству. Фото: kiev-company.in.ua

https://racurs.ua/n130400-vru-prinyala-zakon-o-protivodeystvii-reyderstvu.html

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Верховная Рада Украины 5 декабря приняла в целом проект закона № 0858 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству».

Документ предусматривает защиту имущественных прав владельцев и пользователей земельных участков, должен предотвратить противоправное поглощение и захват предприятий в аграрном секторе экономики. За законопроект проголосовали 362 народных депутата. Об этом сообщалось в трансляции судебного заседания.

Законопроектом предлагается ввести ряд антирейдерских мер и установить действенные меры по защите имущественных прав собственников и пользователей земельных участков с целью предотвращения противоправного поглощения и захвата предприятий в аграрном секторе экономики, поскольку в течение последних лет рейдерский захват земель и имущества сельскохозяйственных предприятий приобрел угрожающий для экономики страны характер, — говорится в пояснительной записке к закону.

Актеры документа подчеркивают, что изменения в Земельный кодекс и некоторые законы сделают невозможным неправомерное завладение землями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями, в том числе путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков, которые ими используются.

Также закон запретит захват имущества сельскохозяйственных предприятий, поглощение аграрных предприятий путем незаконного присвоения корпоративных прав. Кроме того, проект закона не позволит накладывать необоснованный арест на имущество и активы предприятий и таким образом не позволит противоправно остановить деятельность производств сектора АПК.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины согласно повестке дня второй сессии IX созыва планирует рассмотреть 19 вопросов.