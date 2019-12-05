ВРУ рассматривает Избирательный кодекс с предложениями Зеленского. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n130387-verhovnaya-rada-rassmatrivaet-izbiratelnyy-kodeks-s-predlojeniyami-zelenskogo-translyaciya.html

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Верховная Рада Украины 5 декабря согласно повестке дня второй сессии IX созыва планирует рассмотреть 19 вопросов.

Ключевые вопросы на сегодня — рассмотрение проекта закона № 0978 «Избирательный кодекс Украины с предложениями президента Украины от 13 сентября 2019 года» и во втором чтении законопроект № 0858 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству». Об этом сообщается в повестке дня, которая опубликована на сайте ВРУ.

В первом чтении народные депутаты рассмотрят законопроекты № 2370 «О национальной инфраструктуре геопространственных данных», № 2275 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования», № 2398 «Об оборонных закупках». Также планируется рассмотрение изменений в Таможенный кодекс (законопроект № 2288) и Налоговый кодекс (законопроект № 2439).

Во втором чтении нардепы рассмотрят проект закона № 2189 «О внесении изменений в закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин». Также планируется рассмотрение ряда законопроектов, касающихся ратификации.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект № 2233, который вносит ряд изменений в закон «О рынке электрической энергии» и запрещает продажу и поставку импортируемой из России электроэнергии.