Французские Альпы

https://racurs.ua/n130388-bazu-rossiyskih-shpionov-obnarujili-v-alpah-smi.html

Ракурс

Во французских Альпах обнаружили базу российских шпионов, которая использовалась для осуществления операций по всей Европе.

Установлено, что Альпы как свою базу использовали 15 российских шпионов, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на Le Monde.

Отмечается, что эти шпионы являются сотрудниками элитного подразделения российского ГРУ (Главного разведывательного управления Генштаба РФ), которое отвечает за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми «мертвыми почтовыми ящиками», которые агенты используют для обмена информацией.

Один из этих шпионов мог быть причастным к совершению покушения на Сергея и Юлию Скрипалей весной 2018 года, отмечает издание.

На след этой группы шпионов спецслужбы западных стран вышли в ходе расследования покушения на Скрипалей. Было установлено, что в период с 2014 по 2018 годы эти российские шпионы регулярно находились в одном районе Франции — в Верхней Савойе, в городах Эвиане и Шамоне и в более изолированных населенных пунктах. Некоторые из них бывали там много раз, другие — один-два раза.

Чтобы добраться туда, агенты прилетали в Лион, Женеву и еще нескольких городов, после чего брали на прокат автомобили.

По мнению французской разведки, этот пограничный со Швейцарией регион был резервной и материально-технической базой ГРУ для операций, осуществлявшихся по всей Европе (однако не во Франции, чтобы не привлекать внимание местных спецслужб).

На сегодняшний день никаких следов деятельности этого подразделения ГРУ во Франции не обнаружено. Также не удалось конфисковать оружие или другие доказательства

Напомним, в октябре стало известно о разоблачении спецслужбами Чехии агентурной сети, созданной ФСБ России.