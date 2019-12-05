Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: львовский горсовет

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 4 декабря рассмотрела апелляционную жалобу мэра Львова Андрея Садового в деле избрания ему меры пресечения.

Фемида отменила решение суда низшей инстанции о залоге в 1 млн 56 тыс. 550 грн Садовому, которого подозревают в злоупотреблении властью. Его отпустили под личное обязательство, срок продлится до 20 января 2020 года. Об этом шла речь в трансляции судебного заседания, которое велось на странице суда в YouTube.

Садовый решение суда назвал таким, что «отвечает здравому смыслу». Чиновник подчеркнул, что лично заинтересован в том, чтобы дело было максимально публичным.

Сегодня закончился первый этап суда. Мы удовлетворены решением и на самом деле есть определенный такой респект ко всем депутатам Верховной Рады, в том числе моих коллег из «Самопомощи», которые в свое время голосовали и через тернии продавили создание Антикоррупционного суда. Сегодня судьи показали свою мудрость. Особенно хочу поблагодарить защитников, которые в пух и прах разбили все упреки прокуроров. Большое спасибо всем вам, — отметил чиновник.

Напомним, 2 декабря мэр Львова Андрей Садовый подал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда и таким образом обжаловал меру пресечения в виде 1 млн 56 тыс. 550 грн залога.

Правоохранители подозревают мэра Львова в злоупотреблении властью при продаже земельного участка под индустриальный парк. В 2015 году город на открытом инвестиционном конкурсе привлек нидерландскую компанию CTP, которая заплатила за землю 54 млн грн и должна была построить индустриальный парк.