Мер Львова Андрій Садовий. Фото: львівська міськрада

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 4 грудня розглянула апеляційну скаргу мера Львова Андрія Садового в справі обрання йому запобіжного заходу.

Феміда скасувала рішення суду нижчої інстанції про заставу в 1 млн 56 тис. 550 грн Садовому, якого підозрюють у зловживанні владою. Його відпустили під особисте зобов’язання, термін триватиме до 20 січня 2020 року. Про це йшлося в трансляції судового засідання, яке велося на сторінці суду в YouTube.

Садовий рішення суду назвав таким, що «відповідає здоровому глузду». Посадовець наголосив, що особисто зацікавлений у тому, щоб справа була максимально публічною.

Сьогодні закінчився перший етап суду. Ми задоволенні рішенням і насправді є певний такий респект до всіх депутатів Верховної Ради, у тому числі моїх колег із «Самопомочі», які свого часу голосували і через терни протискали створення Антикорупційного суду. Сьогодні судді показали свою мудрість. Особливо хочу подякувати захисникам, які в пух і прах розбили всі закиди прокурорів. Велика подяка всім вам, — зазначив чиновник.

Нагадаємо, 2 грудня міський голова Львова Андрій Садовий подав апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду й таким чином оскаржив запобіжний захід у виді 1 млн 56 тис. 550 грн застави.

Правоохоронці підозрюють мера Львова у зловживанні владою під час продажу земельної ділянки під індустріальний парк. У 2015 році місто на відкритому інвестиційному конкурсі залучило нідерландську компанію CTP, яка заплатила за землю 54 млн грн та мала збудувати індустріальний парк.