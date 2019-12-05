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На військовій базі Перл-Харбор у США сталася стрілянина, фото: «Вікіпедія»
Атака на Перл-Харбор: на військовій базі в США сталася стрілянина, є загибліhttps://racurs.ua/ua/n130385-ataka-na-perl-harbor-na-viyskoviy-bazi-v-ssha-stalasya-strilyanyna-ie-zagybli.htmlРакурс
Матрос американського човна влаштував стрілянину на військовій базі Перл-Харбор (США). Він убив двох цивільних працівників бази, а згодом застрелився
На військовій базі Перл-Харбор (Гаваї, США) сталася стрілянина, в результаті якої загинули люди.
Стрілок, який був згодом ідентифікований як матрос із підводного човна USS Columbia (SSN 771), убив двох цивільних співробітників бази, після чого застрелився. Про це повідомляється у Твіттері військової бази Перл-Харбор.
Інцидент стався в середу ввечері в районі сухих доків бази, де відбувається обслуговування ядерних підводних човнів.
Також повідомляється про ще одного постраждалого цивільного працівника, якого госпіталізували до лікарні з пораненнями. Його стан стабільний.
Імена жертв та стрілка наразі не розголошуються. Обставини інциденту встановлюються.
Ця стрілянина сталася за три дні до японського нападу на Перл-Харбор у 1941 році, який став поштовхом до вступу США в Другу світову війну.
Нагадаємо, вчора вранці в російському місті Пермі нетверезий чоловік відкрив стрілянину з рушниці по випадкових перехожих. В результаті одна людина загинула, ще двох було поранено.
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