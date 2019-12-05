На військовій базі Перл-Харбор у США сталася стрілянина, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n130385-ataka-na-perl-harbor-na-viyskoviy-bazi-v-ssha-stalasya-strilyanyna-ie-zagybli.html

Ракурс

Матрос американського човна влаштував стрілянину на військовій базі Перл-Харбор (США). Він убив двох цивільних працівників бази, а згодом застрелився

На військовій базі Перл-Харбор (Гаваї, США) сталася стрілянина, в результаті якої загинули люди.

Стрілок, який був згодом ідентифікований як матрос із підводного човна USS Columbia (SSN 771), убив двох цивільних співробітників бази, після чого застрелився. Про це повідомляється у Твіттері військової бази Перл-Харбор.

Інцидент стався в середу ввечері в районі сухих доків бази, де відбувається обслуговування ядерних підводних човнів.

Також повідомляється про ще одного постраждалого цивільного працівника, якого госпіталізували до лікарні з пораненнями. Його стан стабільний.

Імена жертв та стрілка наразі не розголошуються. Обставини інциденту встановлюються.

Ця стрілянина сталася за три дні до японського нападу на Перл-Харбор у 1941 році, який став поштовхом до вступу США в Другу світову війну.

Нагадаємо, вчора вранці в російському місті Пермі нетверезий чоловік відкрив стрілянину з рушниці по випадкових перехожих. В результаті одна людина загинула, ще двох було поранено.