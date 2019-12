Рис у Камбоджі, фото: Mark Stone/University of Washington

Потепління призводить до підвищення рівню миш’яку в зернах рису.

Такого висновку дійшли вчені з Університету Вашингтона в результаті проведених над рисом експериментів, повідомляє прес-служба вишу.

Миш’як є елементом земної кори і в дуже малій кількості присутній у воді, ґрунті та повітрі. Посіви поглинають миш’як у міру свого росту.

Насправді рис — не єдина їжа, яка містять миш’як. Він також міститься в овочах, фруктах та багатьох інших продуктах.

Учені порівняли рівень поглинання миш’яку рисом за чотирьох різних температурних умов. Деякі рослини вирощували в нормальних умовах для американського штату Каліфорнія — в середньому протягом дня 25° С.

Інші вирощувались за температури, яка відображала різні потенційні рівні потепління для цього регіону до кінця XXI століття: 28° C, 30,5° C та 33° C. Температура в нічний час була на 2° C холоднішою, ніж вдень для всіх рослин.

З підвищенням температури учені помітили посилення поглинання миш’яку в кожній частині рослини, за якою вони стежили — включаючи рисові зерна.

Для стебла і листя спостерігається чіткий крок вперед в концентрації миш’яку в міру підвищення температури, — наголошують дослідники. — Що стосується зерна, то найвища температура піддавала рослини настільки великому стресу, що вони не утворювали ніяких зерен. Але два інших прогнози підвищення температури показують аналогічне збільшення вмісту миш’яку в рисових зернах.

Концентрація миш’яку в зерні між низькотемпературними і високотемпературними варіантами збільшилася більш ніж у три рази, — зазначають учені.

Деякі форми миш’яку більш токсичні, ніж інші. Зараз учені працюють над тим, щоб розробити метод, який дозволив би їм побачити, які форми миш’яку є в різних частинах рослини. Таким чином вони зможуть отримати кращу картину будь-яких потенційних ризиків для здоров’я людей.

Миш’як у всіх формах поганий для нас, і для рослин це також погано, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, торік у Данії в одному з університетів знайшли рідкісні отруєні книги, на обкладинках яких був миш’як.