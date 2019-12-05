На военной базе Перл-Харбор в США произошла стрельба, фото: «Википедия»

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Ракурс

На военной базе Перл-Харбор (Гавайи, США) произошла стрельба, в результате которой погибли люди.

Стрелок, который был впоследствии идентифицирован как матрос с подлодки USS Columbia (SSN 771), убил двух гражданских сотрудников базы, после чего застрелился. Об этом сообщается в Твиттере военной базы Перл-Харбор.

Инцидент произошел в среду вечером в районе сухих доков базы, где происходит обслуживание ядерных подводных лодок.

Также сообщается о еще одном пострадавшем гражданском работнике, которого госпитализировали в больницу с ранениями. Его состояние стабильное.

Имена жертв и стрелка пока не разглашаются. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Эта стрельба произошла за три дня до японского нападения на Перл-Харбор в 1941 году, который стал толчком к вступлению США во Вторую мировую войну.

Напомним, вчера утром в российском городе Перми пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья по случайным прохожим. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.