Ружье, из которого стрелял злоумышленник, фото: «PROГород»

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Ракурс

В российском городе Перми сегодня утром местный житель устроил стрельбу из охотничьего ружья по прохожим.

Сначала он стрелял из своей квартиры, однако впоследствии вышел с оружием на улицу, где ранил одного из прохожих и застрелил проходившую рядом женщину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Также он открыл огонь по правоохранителям, которые прибыли на место инцидента. В результате в ногу был ранен водитель группы задержания Росгвардии, который в тот момент находился в служебном автомобиле.

Пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Он ранее судим и разрешения на это охотничье ружье не имел.

Злоумышленник задержан. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Один из пострадавших — местный житель Артем Русинов рассказал российскому изданию «PROГород», что его спасло то, что он успел за секунду до выстрела увидеть злоумышленника, который в него целился из ружья. Русинов в тот момент находился в своем автомобиле, который остановился на красный свет светофора.

Я моментально пригнулся, тут же раздался выстрел, — отметил пострадавший.

Пуля разбила лобовое стекло автомобиля.

Русинов отметил, что сразу же, не вставая, нажму педаль газа автомобиля, чтобы тронуться с места.

В это время слышал, как кричит женщина: «Боже мой, помогите!». И раздался выстрел, — рассказал пострадавший.

Впоследствии он вызвал полицию и вернулся на место инцидента.

Там уже никого не было, только лежала мертвая женщина. Полицейские и этот стрелок бегали на соседней улице, — рассказал Русинов.

Напомним, недавно в США 11 человек получили ранения в результате стрельбы после футбольного матча в городе Новый Орлеан (штат Луизиана).