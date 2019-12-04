Ракурсhttps://racurs.ua/
Ружье, из которого стрелял злоумышленник, фото: «PROГород»
Стрельба в России: в Перми пьяный мужчина открыл огонь по прохожим (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n130332-strelba-v-rossii-v-permi-pyanyy-mujchina-otkryl-ogon-po-prohojim-foto-video.htmlРакурс
В российском городе Перми сегодня утром местный житель устроил стрельбу из охотничьего ружья по прохожим.
Сначала он стрелял из своей квартиры, однако впоследствии вышел с оружием на улицу, где ранил одного из прохожих и застрелил проходившую рядом женщину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Также он открыл огонь по правоохранителям, которые прибыли на место инцидента. В результате в ногу был ранен водитель группы задержания Росгвардии, который в тот момент находился в служебном автомобиле.
Пострадавших госпитализировали.
Отмечается, что злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения. Он ранее судим и разрешения на это охотничье ружье не имел.
Злоумышленник задержан. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
Один из пострадавших — местный житель Артем Русинов рассказал российскому изданию «PROГород», что его спасло то, что он успел за секунду до выстрела увидеть злоумышленника, который в него целился из ружья. Русинов в тот момент находился в своем автомобиле, который остановился на красный свет светофора.
Я моментально пригнулся, тут же раздался выстрел, — отметил пострадавший.
Пуля разбила лобовое стекло автомобиля.
Русинов отметил, что сразу же, не вставая, нажму педаль газа автомобиля, чтобы тронуться с места.
В это время слышал, как кричит женщина: «Боже мой, помогите!». И раздался выстрел, — рассказал пострадавший.
Впоследствии он вызвал полицию и вернулся на место инцидента.
Там уже никого не было, только лежала мертвая женщина. Полицейские и этот стрелок бегали на соседней улице, — рассказал Русинов.
Напомним, недавно в США 11 человек получили ранения в результате стрельбы после футбольного матча в городе Новый Орлеан (штат Луизиана).
Загрузка...