На админгранице с Крымом задержали «единороса» из Севастополя, который заказал биометрический паспорт в Херсоне, фото — "Новынарня"

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На контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак», который действует в Херсонской области на админгранице с оккупированным РФ Крымом, силовики задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя Игоря Кучерявого.

Этот 41-летний мужчина поддерживал оккупацию полуострова Россией. Кучерявого силовики взяли 3 декабря, когда он выезжал из Херсона в Крым. На материке он подал документы в ЦНАП, чтобы получить украинский биометрический заграничный паспорт, который дает право безвизового въезда в шенгенскую зону, сообщил канал ATR.

Задержали активиста севастопольского политсовета «Единой России» сотрудники СБУ, а поспособствовали этому активисты крымско-татарского организации «Аскер».

Активист «Аскера» Эвелина Арифова рассказала, что Кучерявый — активный участник захвата Крыма в 2014 году, в частности, он организовывал так называемые «отряды самообороны» Севастополя и получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

Кучерявый родился в Севастополе, с 2013 года руководил агентством «Лора», которое занимается трудоустройством моряков. Член партии «Единая Россия» с 2014 года. Осенью этого года он баллотировался на так называемых местных выборах в Крыму, но проиграл их.

Вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов в Фейсбук рассказал, что на допросе Кудрявый заявил: «С тем паспортом, выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется».

Меру пресечения Кучерявому будут выбирать в Херсоне.

Это не первый подобный случай. Ранее украинские власти уже задерживали коллаборационистов, работавших в органах власти Крыма, например, депутата Евпаторийского горсовета Сергея Осьминина, бывшего так называемого министра здравоохранения Петра Михальчевского, экс-заместителя «министра спорта Республики Крым» Фаруха Камалова (приезжал на Херсонщину за биометрикой). Им инкриминировали ч. 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).