«Исламское государство» воспользовалось российским мессенджером «ТамТам» – эксперт, фото: Википедия

https://racurs.ua/n130330-islamskoe-gosudarstvo-vospolzovalos-rossiyskim-messendjerom-tamtam-ekspert.html

Ракурс

Российский мессенджер «ТамТам» использовался боевиками из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Питер Ван Остайен, бельгийский эксперт по джихадистским группировкам, рассказал о действиях террористов. Об этом сообщает Insider.

Он зафиксировал, что исламисты из-за массированных чисток и оперативных блокировок их чатов в Telegram искали альтернативный канал. ИГ временно переместилось в «ТамТам».

По словам бельгийца, действия около 50 групп джихадистов были зафиксированы спустя несколько часов после нападения в Лондоне. Этот факт может свидетельствовать о подготовке террористов к блокировке. Подобная миграция в «ТамТам» будет недолгой, так как мессенджер также начал блокировать группы исламистов.

Администрация сервиса призвала пользователей сообщать о каналах или учетных записях террористов. Российский мессенджер уже удалил сотни аккаунтов джихадистов. По мнению экспертов, ИГ может создать собственный закрытый канал общения.

Напомним, 29 ноября на Лондонском мосту в Великобритании произошел теракт. Преступник бросался на прохожих с ножом. Правоохранители застрелили подозреваемого.