«Ісламська держава» використовувала російський месенджер «ТамТам» - експерт, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n130330-islamska-derjava-vykorystovuvala-rosiyskyy-mesendjer-tamtam-ekspert.html

Ракурс

Російський месенджер «ТамТам» використовувався бойовиками з терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІГ).

Пітер Ван Остайен, бельгійський експерт з джихадистських угруповань, розповів про дії терористів. Про це повідомляє Insider.

Він зафіксував, що ісламісти через масовані чистки і оперативні блокування їх чатів в Telegram шукали альтернативний канал. ІГ тимчасово перемістилося в «ТамТам».

За словами бельгійця, дії близько 50 груп джихадистів були зафіксовані через кілька годин після нападу в Лондоні. Цей факт може свідчити про підготовку терористів до блокування. Подібна міграція в мессенджер «ТамТам» буде недовгою, так як почали блокувати групи ісламістів.

Адміністрація сервісу закликала користувачів повідомляти про канали або облікові записи терористів. Російський месенджер вже видалив сотні акаунтів джихадистів. На думку експертів, ІГ може створити власний закритий канал спілкування.

Нагадаємо, 29 листопада на Лондонському мосту в Великобританії стався теракт. Злочинець кидався на перехожих з ножем. Правоохоронці застрелили підозрюваного.