Імпічмент Трампа: опублікована доповідь демократів

США. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n130328-impichment-trampa-opublikovana-dopovid-demokrativ.html

Ракурс

Імпічмент президента США Дональда Трампа переходить на наступний етап. Комітетом із розвідки Палати представників Сполучених Штатів була опублікована доповідь, у якій главу Білого дому звинувачують у зловживанні владою.

У доповіді зібрані відомості про дії Трампа щодо України, які послужили підставою для підняття Демократичною партією питання про імпічмент, повідомляє LB.ua.

У доповіді сказано, що Трамп своїми діями підірвав зовнішню політику США щодо України, а також поставив під удар національну безпеку, коли для просування своєї президентської кампанії з переобрання вирішив почати політично мотивовані розслідування.

У доповіді зазначено, що Трамп вимагав від президента України Володимира Зеленського почати розслідування проти Байденів. В якості важелів впливу на Зеленського Трамп використовував припинення військової допомоги Україні та затягування питання про візит президента України в США.

Є всі підстави вважати, що висновки цієї доповіді будуть включені до статті про імпічмент. Документ був затверджений увечері 3 грудня і ознаменував старт нового етапу імпічменту Трампа. Тепер у Судовому комітеті Палати представників пройдуть дебати демократів і консерваторів, метою яких буде вирішення питання щодо направлення на голосування до Палати представників проектів статей про імпічмент Трампа.

Якщо у ході голосування статті про імпічмент будуть схвалені, то Трамп автоматично позбудеться посади президента США. Слідом за цим справу буде передано до Сенату для судового розгляду.

Як раніше писав «Ракурс», Трамп відреагував на інтерв’ю Зеленського західним ЗМІ, в якому президент України заявив, що на нього не чинилося ніякого тиску з боку президента США.