Нинішнє десятиліття стане найспекотнішим за всю історію – ООН, фото: Pxhere

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Зміни клімату вимагають рішучих дій від усіх країн світу.

Нинішнє десятиліття може стати найгарячішим за всю історію. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMО).

Експерти зазначили, що цілі, які було записано в Паризькій угоді, не досягнуті. Для реалізації планів по відновленню екосистеми слід вживати термінові заходи. Їх виконання дозволить зупинити підвищення температури більш ніж на три градуси до кінця століття.

За даними WMО, на кінець жовтня середня світова температура була на 1,1 градуса за Цельсієм вищою, ніж у кінці доіндустріальної епохи у XVIII століття. За словами вчених, 2019 рік стане другим чи третім найгарячішим роком за весь час спостережень.

Організація підтвердила інформацію, що концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла рекордного рівня. Це шкодить всесвітньому океану, оскільки він поглинає тепло і вуглекислий газ.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш попередив про «точку неповернення» у питаннях клімату. За його словами, підвищення температури негативно вплине на життя людей у всьому світі.