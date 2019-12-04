Справа Майдану: адвокат Закревська припинила голодування, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n130326-sprava-maydanu-advokat-zakrevska-prypynyla-goloduvannya.html

Ракурс

Адвокат Євгенія Закревська припинила голодування.

Вона вважає, що тепер потрібно вимагати підписання президентом України Володимиром Зеленським закону про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР). У соціальній мережі Facebook опубліковано відповідний пост.

На її думку, суспільство має контролювати виконання владою плану дій по відновленню слідства у справах Майдану. Адвокат сімей Небесної сотні закликала не втрачати уваги до розслідування вбивств активістів у 2014 році.

Як тільки зникає увага суспільства — зникає пріоритет для влади, і починається колапс, — зазначила вона.

Закревська додала, що перезавантаження ДБР допоможе у розслідуванні. Суспільство має вимагати затвердження нової структури відомства, з новим управління у справах Майдану.

Нагадаємо, у листопаді адвокат родин героїв Небесної сотні оголосила голодування. Закревська вимагала від Верховної Ради прийняти поправку до закону про Державне бюро розслідувань (ДБР). Норма дозволила б слідчим Генпрокуратури, котрі займалися розслідуванням справ Майдану, перейти до ДБР без конкурсу.