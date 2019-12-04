У США прийняли резолюцію проти включення Росії в G7, фото: Білий дім

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Ракурс

Росія в G7 не повернеться до тих пір, поки не поважатиме територіальну цілісність сусідів.

Палата представників Конгресу США прийняла відповідну резолюцію. На сайті палати опубліковані дані.

За ухвалення документа проголосували 339 конгресменів, 71 висловилися проти. В ньому сказано про несхвалення включення РФ в майбутні саміти країн «Великої сімки».

Американські законодавці вважають, що російська влада не виконує норми міжнародного права, а країна не дотримується стандартів демократичних суспільств. В резолюції лідерів «Групи семи» закликали виступити проти повернення РФ у G7. Москва має припинити окупацію суверенної території України, включаючи Крим.

Приводом для появи цієї резолюції послужили заяви президента США Дональда Трампа. Американський лідер заявляв, що розглядає можливість запрошення Росії на саміт G7 в 2020 році, який має пройти у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, у жовтні Конгрес виступив з вимогою від Білого дому надати документи щодо військової допомоги Україні. Відповідні листи направили Представники трьох комітетів Палати представників.