Головні новини за 3 грудня: Рада підтримала скасування держмонополії на виробництво спирту, Зеленський готується до «нормандського формату»

Верховна Рада підтримала скасування держмонополії на виробництво спирту, фото: Good Free Photos

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Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила законопроект, який з 1 січня 2020 року скасовує державну монополію на виробництво спирту.

Також Рада проголосувала за законопроект, який надає дозвіл на прослуховування народних депутатів. Таким чином, остаточно скасовується депутатська недоторканність.

Крім того, Рада проголосувала за внесення змін до закону про ДБР, зокрема, була підтримана поправка, яка передбачає дострокове припинення повноважень директора ДБР та його заступників.

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