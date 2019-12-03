В Україні 4 грудня істотні опади не очікуються, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Україні 4 грудня буде дещо холоднішою, ніж минулої доби. Істотні опади не очікуються, однак на дорогах, окрім південних регіонів, подекуди можлива ожеледиця.

Напрямок вітру переважно західний, швидкість 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура вночі становитиме −2…−7°, в Карпатах — до -11°, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.

Погода в Києві 4 грудня буде хмарною з проясненнями. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −2…−4°, вдень піднімуться до −1…−1°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Львові температура повітря вночі становитиме −4…−6°, вдень — 1…3°. Вітер західний, 5−10 м/с.

В Одесі вночі температура опуститься до −4…−6°, вдень підніметься до −1…−6°. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі синоптики прогнозують −4…−6° вночі та −2…−0° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

У Харкові вночі температура повітря становитиме −3…−5°, вдень — −1…−3°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті метеорологи очікують −5…−7° вночі та −2…−0° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 4 грудня буде порівняно спокійним. Очікувати варто лише на невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики вважають, що цьогорічна зима в Україні може бути екстремальною за своїми умовами.